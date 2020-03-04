Экс-звезда Шахтера Жадсон официально остался без клуба

Атакующий хавбек Жадсон завершил свои выступления в составе Коринтианса.

Бразильский гранд разорвал контракт с 36-летним ветераном, информирует официальный сайт CBF.

Кучер завершил карьеру и уже определился с планами на будущее

Жадсон защищал цвета Коринтианса с 2014 года – 50 голов в 245 матчах за "тимау". Хавбек стал любимцем местных болельщиков, однако новый тренер команды Тяьгу Нуньес сразу дал понять, что в новом сезоне будет делать ставку на молодых исполнителей. Жадсон уже месяц тренировался индивидально, а теперь может начать поиски нового клуба.

Напомним, бразилец немало поиграл в донецком Шахтере. Жадсон выступал в Украине с 2005 по 2012 годы, став вместе с "горняками" 5-кратным чемпионом УПЛ и обладателем Кубка УЕФА 2008/09. Именно он забил победный гол Вердеру в финале турнира.

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