АПЛ признала гол бразильца в ворота Ноттингем Форест (2:0) лучшим по итогам февраля.

Виллиан открыл счет на 17-й минуте встречи. Хавбек Фулхэма замахом отправил земляка Ренана Лоди "в буфет", а затем левой идеально закрутил мяч в девятку. Интересно, что в том матче за лондонцев забил еще один экс-представитель Шахтера – Манор Соломон.

Напомним, Фулхэм подписал Виллиана на правах свободного агента перед началом сезона. Ветеран за год на родине не растерял форму и до сих пор демонстрирует достойный футбол на уровне АПЛ – 19 матчей, 3 гола и 3 ассиста.

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