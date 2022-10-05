Чемпионат Бразилии. Серия Б, 33 тур

Операриу – Васко да Гама – 2:3

Голы: Рейна, 15, Виктор, 76 – Тубарао, 64, Тейшейра, 90, 90+5

Васко да Гама пропустил первым от Операриу – одного из аутсайдеров второго дивизиона Бразилии. Этот гол стал единственным до перерыва, а на второй тайм вышел Алекс Тейшейра, в итоге ставший героем матча.

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Сначала команды обменялись голами, а затем наступил бенефис 32-летнего полузащитника. На 90-й минуте Алекс замкнул подачу с правого фланга, а уже в компенсированное время оформил дубль, удачно сыграв на опережение. Экс-лидер Шахтера принес своей команде суперволевую победу. Васко да Гама с большим трудом сохранил 4 позицию, дающую право на выход в элитный дивизион.

Напомним, Тейшейра в свое время был лучшим бомбардиром УПЛ – он выступал за Шахтер с 2010 по 2016 год, после чего был продан в Китай за 50 миллионов евро. Сезон 2021/22 бразилец провел в Бешикташе, а летом вернулся в родной Васко да Гама. Это его первые голы в сезоне.

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