Бывший форвард Шахтера Александр Гладкий поделился эмоциями, которые он испытывал после легендарного дубля в ворота Барселоны на Камп Ноу (3:2).

– 2008 год, Лига чемпионов, Камп Ноу, матч Барселона – Шахтер и твой дубль. Я, болельщик Динамо, честно говоря, радовался всем успехам украинских игроков в еврокубках. А какие у тебя были эмоции?

– Честно? Мне никто не верит, когда я говорю, что спокойно к этому отношусь. Ну забил и забил. Вышел на игру, услышал гимн Барселоны, стартовый свисток – и как-то пошло.

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Один гол, потом второй, мы выиграли 3:2 и вышли в Лигу УЕФА.

Какие эмоции? Да такие же, как от каждого другого гола. То же, что и когда забивал в УПЛ. Утром почитал заголовки СМИ – вау, класс, забыли. У нас тогда же были матчи через два дня на третий, – признался Александр Гладкий в подкасте Дениса Бойко на Youtube.

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