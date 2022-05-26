"Помню, я тоже получил бонус, потому что в бухарестском Динамо мне не хотели давать больше 200 долларов зарплаты в месяц.

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Тогда мой отец сказал боссу клуба: "Чувак, если ты не хочешь давать ему больше 200 долларов в месяц, то пообещай хоть 30% от следующего трансфера". На это в Динамо согласились без проблем. Вот как я получил хороший бонус на то время", – цитирует Марику Sport.ro.

Напомним, Шахтер приобрел Чиприана у бухарестского Динамо за 5 млн евро. Через 3,5 года "горняки" заработали на трансфере румына на 2 млн больше, продав его в Штутгарт за 7 млн ​​евро.

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