"Авторитет Луческу – знания. Мы смотрели на него, просто как на отца. Молчишь и работаешь. Луческу мог покричать. Кто-то это принимал, а кому-то, в одно ухо влетело, а в другое – вылетело. Сейчас совсем другое поколение. Тогда надо было руководить более агрессивно.

Луческу не критиковал, чтобы критиковать. Он хотел, чтобы ты не делал ошибок. Самые мудрые свои слова он сказал перед финалом Кубка УЕФА с Вердером (2:1). Тогда он сказал: "Все помнят лишь победителя. Никто не вспомнит, кто был вторым". После многие пользовались этой фразой", – сказал Дуляй в интервью Українському футболу.

Напомним, в сезоне 2008/09 донецкий Шахтер выиграл Кубок УЕФА, одолев в финале немецкий Вердер со счетом 2:1.

К слову, Игорь Дуляй играл за Шахтер с 2004 по 2010 год. В общем сербский полузащитник провел 196 матчей за "горняков", забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

