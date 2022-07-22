Экс-полузащитник Шахтера Элано Блумер стал главным тренером бразильского Наутико, сообщает официальный сайт команды из города Ресифи.

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41-летний специалист подписал с представителем второго по силе дивизиона контракт до конца текущего сезона.

Напомним, тренерскую карьеру Элано начал в 2017 году в Сантосе в статусе ассистента, а впоследствии работал исполняющим обязанности главного тренера. С сентября 2019-го по август 2020-го возглавлял Интернасьонал (Лимейра), после чего перебрался в Фигейренсе. Последним его клубом была Ферровиария из бразильской Серии D.

К слову, Наутико после 19-туров идет в зоне вылета, занимая в турнирной таблице Серии В восемнадцатую строчку. Наивысшим достижением нынешней команды Элано было вице-чемпионство чемпионата Бразилии в далеком 1967 году.

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