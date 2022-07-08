Индепендьенте официально объявил о полугодовой аренде форварда мексиканской Тихуаны.

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Феррейра успешно выступал за Шахтер с 2013 по 2018 годы (был годовой "перерыв" на Ньюкасл). Впрочем, дальнейшая карьера аргентинца откровенно не сложилась. Нападающий провалился в Бенфике и начал "бродить" по клубам из разных уголков мира – Эспаньол, Сельта, Тихуана, в которой он провел 14 матчей и забил лишь один мяч.

Индепендьенте станет 5 работодателем Феррейры за последние 2 года. После 6 туров команда занимает 19 строчку из 28 участников чемпионата Аргентины.

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