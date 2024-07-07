На официальном сайте Копенгагена 31-летний грузин объявил о завершении карьеры. За последние полтора года Давид Хочолава перенес несколько операций и реабилитационных процессов, но травмы настолько тяжелые, что вернуться к высшему футболу уже невозможно.

Динамо может подписать полузащитника молодежной сборной Грузии – хавбек уже присоединился к лагерю киевлян

"Это сложное, но неизбежное решение. Я действительно старался и потратил бесчисленное количество часов на то, чтобы вернуться, но я должен признаться, что пути назад нет. Тяжело, но я с этим смирился и здоровье должно быть на первом месте", – рассказал защитник клубному сайту.

Напомним, что Давид Хочолава выступал с 2017 по 2021 годы за донецкий Шахтер. В составе "горняков" грузин провел 83 игры, в которых забил три гола. Хочолава в составе дончан трижды завоевывал титул чемпиона Украины.