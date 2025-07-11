– Летом Шахтер не совершил ни одного трансфера “на вход”. Однако проблемных позиций хватает. Например, в центре защиты и с нападающим-бомбардиром есть вопросы. О чем это говорит?

– У Шахтера игроков хватает на три состава. Это – во-первых, а во-вторых, Туран пока еще знакомится с командой. Он хочет посмотреть на всех ребят, понять, кто и на что способен. Я так думаю, многое в трансферной политике будет зависеть от того, где в конце концов Шахтер будет играть в еврокубках, каком турнире. Поэтому покупки еще могут быть, так как летнее трансферное окно еще не закрыто.

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– Третье трансферное окно подряд слухи отправляли Судакова в Европу, но так и не продали. Наполи, который чаще всего фигурировал в слухах, подписал взамен де Брюйне. То Судаков так и останется в Шахтере?

– Его время, вероятно, еще не наступило. Судакову нужно продолжать работать и доказывать своей игрой, что он действительно игрок, который стоит столько, сколько за него хочет получить клуб. Шахтер умеет продавать своих игроков задорого, за большие деньги.

Мне так кажется, что, если бы действительно было достойное предложение с финансовой точки зрения, то Шахтер бы Судакова отпустил, – сказал Кучер в интервью Украинскому футболу.

Ранее сообщалось, что Наполи предлагал Шахтеру 35 миллионов евро за трансфер Судакова, однако "горняки" отклонили это предложение.

К слову, Александр Кучер выступал за Шахтер в 2006-2017 гг. В составе "горняков" экс-защитник 7 раз выигрывал чемпионат и 6 раз Кубок Украины. В 2009 году Кучер вместе с командой завоевал Кубок УЕФА.

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