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Экс-звезда Шахтера назвал неожиданного лидера УПЛ в борьбе за выход в Лигу чемпионов

5 июня 22:53 67 Читати українською
Экс-звезда Шахтера назвал неожиданного лидера УПЛ в борьбе за выход в Лигу чемпионов
Шахтер – Десна / ФК Шахтер

Бывший хавбек Шахтера и сборной Украины Геннадий Орбу верит в интригу в чемпионате Украины.

 

"Перед карантином я прогнозировал второе место Заре, а теперь считаю Десну фаворитом в борьбе за выход в Лигу чемпионов.

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Десна имеет сильный основной состав и надежную скамейку запасных. В этом году динамовцам будет трудно пробиться в квалификацию Лиги чемпионов", – сказал Орбу в комментарии изданию "Экспресс".

Напомним, после 24 туров Десна занимает третье место чемпионата Украины, набрав 46 баллов. Очередной поединок украинской Премьер-лиги подопечные Александра Рябоконя проведут в субботу, 6 июня, на выезде против донецкого Шахтера. Начало матча в 17:00.

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