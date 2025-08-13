Манор Соломон провел сезон 2024/25 в аренде в Лидсе. Летом он вернулся в состав Тоттенхэма, но нет уверенности, что израильтянин останется в команде.

Как сообщает Фабрицио Романо, Соломон может покинуть "шпор" летом. Последние несколько дней клубы Ла Лиги и английской Премьер-лиги интересовались 26-летним вингером. Контракт Манора с Тоттенхэмом рассчитан до 30 июня 2028 года.

В прошлом году в составе Лидса Соломон сыграл в 41 матче, в которых забил 10 голов и отдал 13 результативных передач. Стоит заметить, что вингер перебрался в АПЛ из Шахтера, который покинул по правилу УЕФА для легионеров.

