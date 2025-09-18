34-летний полузащитник получил постановление об аресте на один месяц из-за неуплаты алиментов на детей, сообщает Globo Esporte.

Общая сумма задолженности Дугласа Косты составляет 492 965,29 бразильских реалов (около 93 тысячи долларов США). Ордер на арест футболиста будет действовать в течение двух лет, за это время игрока могут задержать судебные чиновники или полиция. Коста уже получал подобное постановление в 2023 году, тогда он выступал за Лос-Анджелес Гэлакси в МЛС.

В последнее время бразилец играл за Сидней, но клуб разорвал с ним контракт из-за невозможности вернуться в Австралию. Дуглас Коста известен по выступлениям в составе Шахтера, Баварии и Ювентуса.

