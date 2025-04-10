Додо проводит успешный сезон в Фиорентине, из-за чего во Флоренции задумались о продлении контракта с бразильцем на 2 года, сообщает CalcioMercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

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Тем не менее экс-звезда Шахтера попал на радары Барселоны. С Додо лично разговаривал Ганс-Дитер Флик, но бразилец склоняется к возможности остаться в Италии, продлив контракт на 2 года. Действующее соглашение с "фиалками" рассчитано до лета 2027 года.

Напомним, Додо выступал за Шахтер с 2018-го по 2022-й годы, а после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины перебрался в Италию за 15,4 млн евро. В текущем сезоне бразилец провел 39 матчей, в которых отметился 5 ассистами.

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