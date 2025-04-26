Экс-звезда Шахтера экстренно лег под нож – пропустит матчи против Довбика, Коваленко и полуфинал еврокубка
Защитник Додо пропустит ближайшие матчи Фиорентины из-за нетипичной для футбола проблемы.
Бразильцу сделали операцию по удалению аппендицита, информирует пресс-служба Фиорентины.
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В пятницу (25 апреля) Додо почувствовал острую боль в животе и был вынужден ложиться под нож. После операции правый латераль Фиорентины заверил, что чувствует себя хорошо, но ему понадобится около 3 недель для восстановления. Бразилец точно пропустит три тура Серии А (Эмполи, Рома, Венеция), а также оба полуфинальных матча Лиги конференций против Бетиса.
Добавим, что в нынешнем сезоне 26-летний Додо является ключевым игроком Фиорентины, проведя 42 матча и оформив 6 ассистов.
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