Бразильцу сделали операцию по удалению аппендицита, информирует пресс-служба Фиорентины.

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В пятницу (25 апреля) Додо почувствовал острую боль в животе и был вынужден ложиться под нож. После операции правый латераль Фиорентины заверил, что чувствует себя хорошо, но ему понадобится около 3 недель для восстановления. Бразилец точно пропустит три тура Серии А (Эмполи, Рома, Венеция), а также оба полуфинальных матча Лиги конференций против Бетиса.

Добавим, что в нынешнем сезоне 26-летний Додо является ключевым игроком Фиорентины, проведя 42 матча и оформив 6 ассистов.

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