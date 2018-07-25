Экс-звезда Шахтера Эдуардо получает завышенную зарплату – Легия уже стремится избавиться от неэффективного игрока

Нападающий Эдуардо стал одним из самых провальных трансферов в чемпионате Польши за последний год. Экс-игрок донецкого Шахтера должен был быть звездой, а не забил ни одного гола.

Эдуардо приходил в Легию в начале 2018-го года. Бразильский хорват начал довольно неплохо: заработал победный пенальти на 90+8-й минуте дебютного матча. Однако дальше было только хуже. Экс-"горняк" стал посмешищем в глазах фанатов и прессы.

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Чем быстрее он покинет Варшаву, тем лучше для клуба, у которого лопнуло терпение. Легия стремится избавиться игрока еще этим летом. Даже даром. Эдуардо подписал годичный контракт, но за полгода не смог забить хотя бы 1 гол. В его активе всего 3 голевых паса за добрый десяток матчей.

Ситуацию усложняет то, что 35-летний форвард, который также выступал за лондонский Арсенал, получает бешеную по польским меркам запрлаты – 30 тысяч евро в месяц, информирует Legia.net. В то же время он уже давно не играет в составе действующих чемпионов Польши. В нападении Легии сейчас основные Карлитос, которого хотело Динамо, и Канте. Есть еще опытный Радович и молодой Незгода.

Агент предлагал Эдуардо Васку Да Гама, но бразильский клуб ответил отказом, мол, ищет более молодых игроков. Сам хорват планирует вернуться в Бразилию, желательно в Рио, где мог бы проводить больше времени со своими детьми.

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