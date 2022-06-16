Чемпионат Бразилии 2022, 12-й тур

Гояс – Интернасьонал – 1:2

Голы: Валлони да Силва, 41 – Эденилсон, 9, Алан Патрик, 47

Команды обменялись голами первой половины – Эденилсон точным ударом в угол ворот открыл счет во встрече, а Валлони замкнул подачу с углового, сравняв счет.

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А второй тайм начался с гола Патрика, замкнувшего с метра передачу Дэвида от лицевой. Гол экс-звезды Шахтера в итоге стал последним, а победа во встрече оставила Интернасьонал третьим с 21 пунктом.

Добавим, что это уже второй гол Алана Патрика по возвращении из Шахтера в Бразилию. В общем, он отыграл в 8 матчах, в которых также записал в свой актив результативную передачу.

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