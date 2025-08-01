Хайдук на своем официальном сайте объявил о подписании Анте Ребича. Один из лучших хорватских нападающих последнего десятилетия подписал контракт с клубом до лета 2026 года и сразу же присоединится к тренировкам основной команды.

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Ребич проявил себя в Айнтрахте, откуда в 2019 году перешел в Милан. За четыре года в составе "россонери" он сыграл за команду 123 матча, в которых забил 29 голов и оформил 17 ассистов. Однако после этого его карьера пошла на спад: за два года в Бешикташе и Лечче Ребич отметился лишь одним голом.

Хайдук дает ему возможность перезагрузить свою карьеру. 31-летний Анте пошел по стопам Ивана Ракитича, который завершил свою карьеру именно в Хайдуке.

Напомним, что в 2025 году в атаке Хайдука играл арендованный у Сандерленда украинец Назарий Русин.

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