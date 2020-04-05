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Экс-звезда Серии А назвал досрочного чемпиона Италии – оригинальный выбор

14:15 41 Читати українською
Экс-звезда Серии А назвал досрочного чемпиона Италии – оригинальный выбор
Давид Писарро / фото из открытых источников

Бывший полузащитник Ромы и Фиорентины Давид Писарро рассказал, нужно ли дальше проводить чемпионат Италии, а также указал, кто заслуживает на Скудетто.

"Сезон для меня закончен. Какой смысл продолжать, когда люди страдают. Скудетто нужно вышить на лабораторных халатах врачей, которые рискуют своей жизнью, чтобы спасти нас", – цитирует Писарро Corriere dello Sport.

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Напомним, чилиец выступал в Серии А с 2000 по 2015 годы с перерывами на аренды в Универсидад де Чили и Манчестер Сити. Давид успел поиграть за Удинезе, Интер, Рома и Фиорентина в чемпионате Италии.

Добавим, что по состоянию на утро 5 апреля в Италии зафиксировано более 124 тысяч случаев заболевания коронавируса.

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Италия коронавирус Рома Рома Давид Писарро Давид Писарро Фиорентина Фиорентина Удинезе Удинезе Интер Интер
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