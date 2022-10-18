Ветеран остался в запасе на матч против Стандарда и позабыл о командной дисциплине, информирует Football Italia. 34-летний хавбек спокойно курил электронную сигарету, пока партнеры бегали на разминке.

Тренер Антверпена сразу ничего не заметил и даже выпустил Наингголана в перерыве. Впрочем, команда уже "горела" 0:3 и не смогла ничего изменить. После матча начались разборки с именитым хавбеком. Раджу вызвали на воспитательную беседу и отстранили от команды на неопределенный срок.

Напомним, Наингголан вернулся на родину летом 2021-го и постоянно попадает в "грязную" хронику. Экс-звезду Ромы ловили пьяным за рулем, а недавно он снова ездил с просроченным удостоверением.

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