Нови Пазар официально объявил о подписании 31-летнего хавбека. Единственное условие контракта – Льяич будет выступать за клуб из родного города бесплатно.

Двухкратный победитель Евро сенсационно вернулся в родной клуб и будет играть за копейки

В свое время полузащитник считался одним из главных талантов сербского футбола и в 18 лет перебрался в Фиорентину почти за 7 млн евро. После хороших выступлений за "фиалок" Льяич получал приглашение от Ромы, но там начался регресс. Ни Интер, ни Торино не смогли реализовать потенциал серба. Прошлый сезон за Карагюмрюк вообще был провалом – всего 9 матчей и один ассист.

Для середняка чемпионата Сербии приезд Льяича – огромное событие. Фанаты Нови Пазара устроили новичку мощный прием с пением и пиротехникой.

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