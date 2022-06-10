Экс-звезда сборной Украины нашел недостаток Мудрика перед возможным трансфером в Байер
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин высказался по поводу уровня игры Михаила Мудрика, которого связывают с переходом в Байер.
"Мудрик в составе сборной неплохо сыграл в контрольном матче с Боруссией М, но затем не проявил себя с Эмполи. Выглядел неплохо в матче с Шотландией, но снова ничего особенного не показал в следующей встрече с Уэльсом.
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Михаил – молодой игрок с большим талантом, но ему нужно много работать, чтобы выйти на уровень чемпионата уровня Бундеслиги", – рассказал Воронин в интервью Kicker.
Напомним, немецкие СМИ утверждают, что хавбек сборной Украины близок к переходу в леверкузенский Байер. Шахтер, у которого контракт с Мудриком еще на 4 года, должен получить от "фармацевтов" около 20 млн евро. С немцами, будто достигнута принципиальная договоренность, сам украинец стремится играть в Бундеслиге и уже прошел медосмотр в команде Херардо Сеоане.
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