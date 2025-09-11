Экс-звезда сборной России рискует загреметь в тюрьму на три года – он избил 2 людей в роковом кафе (ВИДЕО)
Федор Смолов напомнил о своем существовании совершенно жалким инцидентом.
Бывший нападающий сборной России (45 матчей, 16 голов), вляпался в скандал еще в конце мая. 35-летний Смолов в московском кафе "Кофемания" спорил с 2 мужчинами, а затем ударил обоих. Стычка попала на камеры.
По данным "болотных" СМИ, Смолову грозит до трех лет лишения свободы. Он сам отрицает вину и настаивает, что действовал в рамках самообороны. Мужчины якобы шантажировали Федора, требуя один миллион рублей за то, чтобы не публиковать компрометирующие видео.
"Кофемания" уже не впервые становится роковым местом для российских горе-футболистов. В 2018 году Павел Мамаев и Александр Кокорин избили в этом заведении российского чиновника, за что потом получили сроки и реально сидели в тюрьме.
