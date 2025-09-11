Бывший нападающий сборной России (45 матчей, 16 голов), вляпался в скандал еще в конце мая. 35-летний Смолов в московском кафе "Кофемания" спорил с 2 мужчинами, а затем ударил обоих. Стычка попала на камеры.

По данным "болотных" СМИ, Смолову грозит до трех лет лишения свободы. Он сам отрицает вину и настаивает, что действовал в рамках самообороны. Мужчины якобы шантажировали Федора, требуя один миллион рублей за то, чтобы не публиковать компрометирующие видео.

"Кофемания" уже не впервые становится роковым местом для российских горе-футболистов. В 2018 году Павел Мамаев и Александр Кокорин избили в этом заведении российского чиновника, за что потом получили сроки и реально сидели в тюрьме.

️ Федор Смолов ударил двух человек в «Кофемании» после словесной перепалки: конфликт произошел в конце мая, с футболиста требовали деньги за нераспространение видео (телеграм-канал «Первый спорт»)



Это та же самая «Кофемания», в которой Павел Мамаев и Александр Кокорин ударили… pic.twitter.com/mQgNhN1ILN — Спортс" (@sportsru) July 4, 2025

