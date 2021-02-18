"Судя по тому, что я слышал, Шабанов перешел в Легию на правах аренды без возможности выкупа его контракта. Польская команда хочет выиграть чемпионат, а потом защитник уедет.

Русин будет играть в Легии до зимы, Шабанова могут выкупить – СМИ озвучило детали перехода игроков Динамо

Такая же ситуация и с нападающим Динамо Назарием Русиным. Хотя я не знаю, зачем его подписывать при наличии Пекхарта, Лопеса и молодого Влодарчика", – цитирует Бащински издание Magazyn Sportowy.

Напомним, защитник Динамо Артем Шабанов уже подписал соглашение с Легией после прохождения медосмотра. Назарий Русин станет игроком польской команды в ближайшее время – официальный сайт клуба уже подтвердил прибытие украинца в Варшаву.

Динамо проти Брюгге: старі кошмари на шляху Луческу, або Як здолати гібрид Ювентуса та Аталанти