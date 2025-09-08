Экс-звезда сборной Франции опустился во второй дивизион европейского чемпионата – в контракте игрока есть интересный пункт
Бывший нападающий сборной Франции и Монако Виссам Бен Еддер продолжит карьеру в Турции.
В своих соцсетях Сакарьяспор объявил о трансфере Виссама Бен Еддера. Француз подписал контракт на один сезон.
Как информирует halk54, Бен Еддер будет получать 200 тысяч евро зарплаты в Турции. В соглашении есть пункт о пролонгации соглашения, но его активируют только если 35-летний форвард забьет не менее, чем 15 голов.
Последним клубом в карьере Виссама был иранский Сепахан, куда бывший игрок Монако и сборной Франции перешел весной этого года.
На прошлой неделе суд признал Бен Еддера виновным в психологическом насилии над бывшей женой и обязал футболиста выплатить ей более 30 000 евро. В ноябре 2024-го он получил два года тюрьмы условно по обвинению в сексуальном насилии.
