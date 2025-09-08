В своих соцсетях Сакарьяспор объявил о трансфере Виссама Бен Еддера. Француз подписал контракт на один сезон.

Экс-нападающий сборной Франции узнал вердикт по делу о психологическом насилии над женой

Как информирует halk54, Бен Еддер будет получать 200 тысяч евро зарплаты в Турции. В соглашении есть пункт о пролонгации соглашения, но его активируют только если 35-летний форвард забьет не менее, чем 15 голов.

Последним клубом в карьере Виссама был иранский Сепахан, куда бывший игрок Монако и сборной Франции перешел весной этого года.

На прошлой неделе суд признал Бен Еддера виновным в психологическом насилии над бывшей женой и обязал футболиста выплатить ей более 30 000 евро. В ноябре 2024-го он получил два года тюрьмы условно по обвинению в сексуальном насилии.

