"Пройдет несколько месяцев, прежде чем я полностью восстановлюсь, но могу сказать, что худшее уже позади. Госпитализация была самой тяжелой частью, настоящей травмой. Ожоги – это очень сложно как физически, так и психологически. Я до сих пор продолжаю лечение кожи, которое занимает много времени, но мне становится лучше.

Чемпиона мира в составе сборной Бразилии госпитализировали – в его доме произошел взрыв

Все произошло внезапно, когда я ужинал у друга, вскоре после того, как 8 мая отпраздновал 47-летие. В какой-то момент камин погас, и, к сожалению, мой друг, пытаясь его разжечь, уронил туда средство для розжига, после чего произошел взрыв. Все, что помню – пламя охватило мое лицо, руки и ноги. Моя жена не пострадала, а я прыгнул в бассейн.

21 мая меня перевезли из Бразилиа в Риу-Гранди-ду-Сул, и хорошо помню, как из-за боли было трудно заснуть. Я никогда не лежал в больнице так долго, понадобились операции для удаления тканей и наложения специальных повязок.

То, что произошло со мной, должно напомнить нам, насколько важно заботиться о себе и других. Я пережил то, чего никогда не мог себе представить, но понял, что иногда, чтобы избежать трагедий, нужно совсем немного: внимание, ясность мысли, простые действия. Берегите себя, защищайте себя – это того стоит", – поделился Лусио в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, бывший защитник имеет в активе 105 матчей за сборную Бразилии. Он принимал активное участие в борьбе "селесао" за их пятый титул чемпиона мира в Японии и Корее в 2002 году. На клубном уровне Лусио выступал за Интер, Баварию и Ювентус. С мюнхенцами он получал трижды титул чемпиона Бразилии. В составе "россонери" оформил легендарный требл, выиграв Лигу чемпионов, Серию А и Кубок Италии в сезоне 2009/10.

