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Экс-звезда сборной Англии U-21 готов вновь покорить АПЛ

12:13 13 Читати українською
Экс-звезда сборной Англии U-21 готов вновь покорить АПЛ
Сайдо Берахино / Belga

Бывший нападающий Вест Бромвича и Сток Сити Сайдо Берахино открыт для предложений из английской Премьер-лиги. Ныне он защищает цвета бельгийского Зюлте-Варегем.

"Англия – место, где я впервые влюбился в футбол, поэтому да, если появится возможность, то я обязательно ею воспользуюсь.

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Пока я прекрасно провожу время в Бельгии, доказал, что я могу адаптироваться к другой лиге. Я могу только поблагодарить одноклубников и тренера за веру в меня. Я скучаю по атмосфере и шумом накануне игр времен, когда я рос как игрок. Мы воспринимаем как должное то, что страстные и удивительные фанаты делают игру такой особенной", – рассказал форвард в интервью Daily Mail.

В нынешнем сезоне Сайдо Берахино провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей. На старте карьеры он считался одним из самых перспективных форвардов Великобритании и даже был признан лучшим молодым игроком года в 2014-м.

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Теги
Бельгия Сайдо Берахино Сайдо Берахино Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем Англия
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