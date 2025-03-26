Экс-звезда Руха и Вереса стал игроком команды Первой лиги
Хмельницкое Подолье подписало бывшего полузащитника Руха, Вереса и ряда других клубов Андрея Кухарука.
Аутсайдер Первой лиги, хмельницкое Подолье, пополнил свои ряды талантливым 29-летним игроком Андреем Кухаруком, сообщает официальный сайт клуба.
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Детали контракта полузащитника пока не разглашаются. Пока известно лишь то, что Андрей будет выступать за Подолье под 15 номером. К слову, кроме выступлений полузащитника в составе команд УПЛ, он также был частью таких клубов как Агробизнес и Нива (Тернополь).
За первую часть сезона в составе Нивы Кухарук отдал 4 ассиста в 15 поединках. Стоит добавить, что новая команда Андрея сейчас находится на последнем месте Первой лиги в группе Б, имея в своем активе 8 зачетных пунктов. Кстати, Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 250 тысяч евро.
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