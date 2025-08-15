Аргентинец объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет. Ламела признался, что его постоянно мучили травмы.

"Современный футбол – скучен": творил магию, стал чемпионом с Депортиво и ударил своего тренера – гениальный Джалминья

"Это решение, которое я долго обдумывал. Уже очень давно меня преследуют проблемы с травмами бедер. В 2017 году мне сделали операцию на оба бедра, при этом левое страдало сильнее всего. Это был тяжелый год, я очень боялся ... Думал, что это может стать концом моей карьеры, а мне тогда было всего 25 лет.

Играть и тренироваться через боль стало нормой в моей повседневной жизни. Последние пять лет я принимал таблетки перед каждым матчем... Но я благодарен футболу за все, что он дал мне. И говорю слова благодарности всем, кто поддерживал меня все это время", – написал Ламела в соцсетях.

Атакующий полузащитник прошел школу Ривер Плейт, а в 2011 году перебрался в Рому за 17 млн евро. Также в его карьере были Тоттенхэм, Севилья и АЕК Афины. С андалусийцами Ламела выиграл свой единственный клубный трофей – Лигу Европы 2022/23. За сборную Аргентины вингер отыграл 25 матчей и забил 3 мяча.

Одной из главных фишек Эрика были удары рабоной. В 2014 году таким образом он забил Астерасу, а в 2021-м – Арсеналу, за что был награжден Премией Пушкаша.