Бывшая звезда Ромы Диего Перотти получил серьезную травму во время выступлений за турецкий Фенербахче.

В поединке 10-го тура Суперлиги против Бешикташа, который проходил еще 29 ноября, Диего Перотти получил ужасную травму. Диагноз – тотальный разрыв связок колена.

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Накануне, после операции, спортивный директор Фенербахче Эмре Белозолу шокировал футбольную общественность подробностями травмы. "Впервые спортсмен получает повреждение такого рода. В мире есть всего восемь подобных случаев, семь из которых являются последствиями ДТП. После операции его восстановление займет от трех до восьми месяцев", – цитирует спортивного директора Marca.

Поэтому руководство турецкого гранда не уверено а будущем аргентиця в клубе и уже анонсировало начало переговоров – Фенербахче хочет найти "золотую середину" в дальнейшем сотрудничестве. Контракт Перотти с "желтыми канарейками" действует до лета 2022 года.

Заметим, вингер провел за клуб лишь 4 поединка, в которых отличился 3 голами. Диего перебрался в Турцию в октябре 2020-го после четырех сезонов в Роме. Также он провел приличное количество матчей за Севилью.

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