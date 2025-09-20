Новым главным тренером "храбрых соколов" стал Мирко Вучинич, информирует пресс-служба Черногорского футбольного союза.

"Не самые сильные качества Реброва": легенда Шахтера разнес сборную – прошелся по Зинченко, Довбику и Калюжному

Именитый экс-форвард Ромы и Ювентуса заменил Роберта Просинечки, который руководил командой последние полтора года. Черногорцы начали отбор на ЧМ-2026 с побед против аутсайдеров, Гибралтара и Фарер, но дальше случился провал. В трех матчах против прямых конкурентов, Чехии и Хорватии, "храбрые соколы" не забили ни одного гола и потерпели поражения с общим счетом 0:8.

41-летний Вучинич входил в штаб Просинечки, а теперь впервые в карьере будет тренировать самостоятельно. Мирко до сих пор является вторым бомбардиром в истории сборной Черногории, забив 17 голов в 46 матчах. Тренерский дебют состоится 9 октября в гостевой игре против Фарерских островов.

Италия в огненном триллере с 9 голами вырвала победу над Израилем, Хорватия одолела Черногорию: отбор к ЧМ-2026