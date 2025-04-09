Аргентина, 12 тур

Тигре – Ньюэллс Олд Бойз – 0:2

Голы: Куэста, 13, Эррера, 74

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Кейлор Навас принял непосредственное участие в победе своей команды над Тигре в 12 туре чемпионата Аргентины. Костариканский голкипер совершил за игру 12 сейвов, сумел предотвратить более 2 голов, и побил собственный рекорд. Предыдущее достижение Наваса было во время выступлений за ПСЖ. В матче против Реала (ЛЧ, 2019 год) вратарь совершил 10 сейвов за игру.

Ньюэллс Олд Бойз не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах. За месяц Кейлор пропустил лишь два мяча.

Сейчас команды костариканца находится на 11 строчке в турнирной таблице с 14 баллами. От первого места Ньюэллс Олд Бойз отстает на 12 очков.

К слову, в составе "красно-черных" начинал свою карьеру Лионель Месси.