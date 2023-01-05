Нури Шахин, который сейчас возглавляет турецкий Антальяспор, стал героем соцсетей из-за своего поступка после матча с Фенербахче.

В 17-м туре чемпионата Турции Антальяспор уступил Фенербахче со счетом 1:2. Хозяева открыли счет, но после перерыва Батшуаи оформил дубль и принес "канарейкам" победу. Отметим, что решающий гол бельгиец забил с пенальти, а на 90+9-й минуте VAR отменил гол Антальяспора, который мог принести команде ничью.

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После финального свистка футболисты Антальяспора пытались выяснить отношения с главным арбитром. Нури Шахин не дал своим игрокам этого сделать – 34-летний наставник стал "живым щитом" между футболистами и судейской бригадой, после чего отвел подопечных в сторону. Кадры стали вирусными в соцсетях.

Напомним, Шахин возглавил Антальяспор в 2021-м – сначала стал играющим тренером, а затем повесил бутсы на гвоздь. Под руководством экс-хавбека Боруссии Дортмунд, Ливерпуля и Реала команда занимает 15-е место турнирной таблицы Суперлиги.

К слову, цвета Антальяспора защищают Фернандо и Луис Адриано, выступавшие в свое время за Шахтер. Экс-игроки "горняков" вышли и в этом матче, но главными действующими лицами после финального свистка были не они.