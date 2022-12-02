Экс-звезда Реала, Аякса и Тоттенхэма раскритиковал игру одного из защитников сборной Германии, Никласа Зюле, на чемпионате мира этого года. В частности, ошибки защитника подчеркивал и наставник Бундестим Ханси Флик.

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"Зюле? Он не игрок топ-уровня. Зюле – немецкий Харри Магуайр. У Германии проблемы с обороной", – приводит слова ван дер Ваарта Bild.

Заметим, что сборная Германии во второй раз не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира. В этот раз Бундестим не смог выйти из группы с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

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