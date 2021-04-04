Хавбек Реал Сосьедада Асьер Ильярраменди знает, как правильно нужно праздновать после триумфов.

Реал Сосьедад минимально победил Атлетик в перенесенном финале Кубка Испании сезона 2019/20. Такому раскладу событий искренне радовался каждый.

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После триумфа вся команда "бело-голубых" собралась на празднование. Отдельно выделился Асьер Ильярраменди, который вошел в зал с трубой и сыграл на ней гимн Реал Сосьедада. Остальные игроки, тренерский штаб и персонал в унисон подпевали экс-звезде "галактикос".

Заметим, "Королевский клуб" одержал победу в Копа дель Рей впервые с 1987 года.

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