Рафаэль ван дер Ваарт не смог сдержать критику в адрес Ламина Ямаля. 17-летний вингер помог испанцам пройти в полуфинал, забив гол в ворота Нидерландов, и в своем стиле, вспомнил ван дер Ваарта в социальных сетях, высмеяв его комментарии: "Приспущенные шорты, один гол, нереализованный пенальти и выход в полуфинал".

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В свою очередь, нидерландский футболист не стал молчать. Он заявил: "Я бы посоветовал Ямалю меньше заморачиваться мнением бывшего футболиста, который немного "заплыл" жирком. Меня не волнует его пост в социальных сетях, но я считаю Ламина невероятным игроком. Я вижу его со спущенными шортами, беззаботным... вот что я имел в виду. Тем не менее хочу, чтобы он оставался уверенным и не поддавался влиянию внешних факторов", – цитирует ван дер Ваарта Marca.

Напомним, сборная Испании одолела Нидерланды в серии пенальти (5:4) и пробилась в полуфинал Лиги наций.

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