Бывший звездный игрок мадридского Реала Иско получил травму, которая оставит его без футбола на как минимум 3 месяца. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Потеря ключевого футболиста команды может заставить Бетис выйти на трансферный рынок в поисках замены 33-летнему испанцу. Конкретных имен пока что не называют.

Добавим, что Иско выступает за Бетис с 2023 года. Испанец реанимировал свою карьеру в составе "огурцов" после ухода из Реала и провала в Севилье. В сезоне 2024/25 Иско был одним из главных творцов выхода андалузцев в финал Лиги Конференций, где они уступили Челси.

