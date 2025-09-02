Пиза на своем официальном сайте объявила о переходе Рауля Альбиоля. 39-летний защитник подписал контракт с итальянской командой на правах свободного агента.

Альбиоль в прошлом году выступал за Вильяреал, но после завершения соглашения искал новую команду. Он подписал контракт с Пизой на один год с опцией продления еще на сезон.

Рауль выступал за Валенсию и Хетафе, а затем присоединился к Реалу. Со "сливочными" он завоевывал титул чемпиона Испании. Альбиоль играл в составе сборной Испании, с которой дважды становился чемпионом Европы и выигрывал чемпионат мира.

Добавим, что защитник с 2013 по 2019 годы выступал за Наполи.

