Бывший футболист Реала, ПСЖ, Ювентуса и Манчестер Юнайтед Анхель Ди Мария в свои 37 лет даже не думает завершать карьеру. После завершения контракта с Бенфикой он планирует поехать покорять МЛС вместе с Лионелем Месси в составе Интер Майами, сообщает The Times.

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Клуб Дэвида Бекхэма рассматривает Ди Марию как одну из опций для усиления перед клубным чемпионатом мира, который состоится уже этим летом. Другим вариантом для Майами является Кевин Де Брюйне, но американцы не уверены, что смогут удовлетворить финансовые аппетиты бельгийца, которым интересуются также богатые клубы из Саудовской Аравии, поэтому сосредоточились на более доступном Анхеле Ди Марии.

Добавим, что звездный одноклубник Трубина уже играл с Лионелем Месси за сборную Аргентины. В частности, они выигрывали вместе Мундиаль в 2022 году.

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