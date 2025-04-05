Бывший полузащитник Реала Хамес Родригес отметился не только результативным действием, но и позорным поведением.

Леон сыграл вничью с Керетаро (1:1). К голу присоединился Хамес Родригес, который оформил ассист на партнера. Впрочем, экс-звезда Реала показал себя с худшей стороны, не сдержав эмоции.

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На 72 минуте соперник сфолил в борьбе с Хамесом. Полузащитник снял свою бутсу и швырнул ее в арбитра. За свое поведение Родригес получил желтую карточку.

К слову, в чемпионате Мексики за Леон Хамес сыграл в 13 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

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