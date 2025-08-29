39-летний испанский защитник Рауль Альбиоль готовится к неожиданному возвращению в Серию А. По информации AS, ветеран, который этим летом покинул Вильярреал, находится на финальной стадии переговоров с новичком элитного дивизиона Пизой.

Вильярреал подписал чемпиона Европы из ПСЖ – составит конкуренцию украинцу

Стороны уже достигли принципиальной договоренности по контракту на один год с возможностью продления еще на сезон. Соглашение будет завершено после урегулирования финансовых деталей и прохождения медосмотра.

Для Альбиоля этот шаг имеет особое значение: еще месяц назад он публично заявил, что мечтает завершить карьеру именно в Италии. "Моя семья и я имеем мечту – закончить наш путь в Италии. В Неаполе мы провели замечательные годы, эта страна очень похожа на Испанию. Наши двери всегда открыты для Италии", – сказал футболист.

В составе Наполи Альбиоль провел четыре сезона, после чего вернулся в Ла Лигу, где играл за Вильярреал. Ранее он защищал цвета Валенсии и Реала, завоевав немало трофеев на клубном и международном уровне. Чемпион мира-2010 и двукратный чемпион Европы привнесет огромный опыт в состав Пизы, которая лишь этим летом вернулась в Серию А и под руководством Альберто Джилардино пытается закрепиться в элите.

Новичок Серии А отобрал очки у Аталанты, Ювентус разобрался с Пармой, несмотря на удаление