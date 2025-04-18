Экс-звезда ПСЖ пробил пенальти в стиле Альвареса – Ренн дожал Нант в бретонском дерби и поднялся в топ-10
Ренн обыграл Нант (2:1) в 30 туре чемпионата Франции. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".
Франция, Лига 1, 30-й тур
Ренн – Нант – 2:1
Голы: Трюффер, 23, Мейте, 86 – Мохамед, 54
Нереализованный пенальти: Калимуэндо (Ренн), 14
Удаление: Коко (Нант), 57
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Бретонское дерби открывало очередной тур французского первенства. Ренн на 14 минуте имел шанс выйти вперед. Судья назначил пенальти, к отметке подошел экс-нападающий ПСЖ Арно Калимуэндо и удачно пробил. Впрочем, VAR заметил у форварда двойное касание, как это было у Альвареса из Атлетико в матче с Реалом в ЛЧ.
Все же Ренн забил спустя девять минут. Трюффер низом пробил и от стойки мяч попал в сетку. После перерыва Нант отыгрался. Мохамед замкнул прострел от Леру. А через мгновение "канарейки" остались в меньшинстве из-за грубого фола Маркуса Коко. На 86 минуте Трюффер навесил в штрафную, а Мейте классно завершил ударом головой.
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