Федерация футбола Ирана запретила ивуарийскому защитнику Персеполиса участвовать в любой футбольной деятельности, включая тренировки команды. Это решение дисциплинарный комитет Федерации футбола Ирана (FFIRI) объявил на официальном сайте организации.

Бывший игрок ПСЖ, который насмехался над украинцем, продолжает падение на дно – будет играть в стране-пособнице России

"Согласно временному решению, принятому дисциплинарным комитетом, Серж Орье до дальнейшего уведомления отстранен от любой футбольной деятельности, включая участие в тренировках клуба", – говорится в официальном заявлении FFIRI.

Как информирует Tasnim News, это решение было принято на основании заявления Центра медицинской оценки и реабилитации футбола Ирана, согласно которому Серж Орье болен гепатитом. Отмечается, что процесс лечения футболиста продлится не менее трех месяцев.

Ранее Персеполис подтвердил, что один из игроков команды заболел гепатитом, но не раскрыл его имя.

Наибольшую славу защитник зажил в ПСЖ, также были Тоттенхэм, Вильяреал, Ноттингем Форест. Правда, Серж запомнился не только игрой, но и неадекватными поступками. Например, в 2016 году он на камеру нецензурно унижал своего тренера и партнеров по ПСЖ. Также Орье высмеял слова Александра Зинченко о готовности воевать за Украину.

Как один клуб может перезапустить весь украинский футбол – Шахтер уже почувствовал, Лобановского берут за ориентир