Опытный форвард переехал поближе к родине. О трансфере сообщает официальный сайт клуба.

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Эрнандес ради Интернасьоналя покинул катарский Аль-Ахли, в составе которого за год забил 7 мячей (17 матчей). Сумма компенсации пока остается неизвестной. С "красными" Эрнандес подписал 1-летний контракт. Бразильский Интер после 5-ти туров лидирует в местной Серии А.

На профессиональном уровне Абель Эрнандес дебютировал за Сентрал Эспаньол. Также он защищал цвета Пеньяроля, Палермо, Халл Сити и московского ЦСКА, а в составе национальной команды триумфовал на Копа Америка-2011.

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