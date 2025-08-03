Вест Хэм на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 33-летним Уилсоном. В прошлом сезоне нападающий принял участие всего в 18 матчах Премьер-лиги и оказался в иерархии позади Александра Исака. С "молотобойцами" Каллум подписал однолетний контракт.

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"Я рад присоединиться к такому великому футбольному клубу, как Вест Хэм. Клуб, который разделяет мою страсть – упорный труд, преданность делу и стремление к успеху, поэтому я рад быть его частью.

В команде очень талантливые игроки. И, конечно же, теперь к нам пришел тренер (Грэм Поттер – прим.), он объединяет всех в команду, которая работает в одном направлении для достижения общей цели – занять как можно выше место в лиге", – отметил форвард.

Напомним, Уилсон сыграл за Ньюкасл 130 матчей, отметившись 49 голами и 11 ассистами, но в последних двух сезонах потерял место в основе. Сделал себе имя Каллум в составе Борнмута – 187 игр, 67 голов и 28 результативных передач.

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