Аль-Хиляль переиграл Аль-Ахдуд (3:1) в четвертом туре Саудовской Аравии. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 4 тур

Аль-Хиляль – Аль-Ахдуд – 3:1

Голы: Леонардо, 45, 79, Эрнандес, 45+4 – Нарей, 14

Аль-Ахдуд сумел заставить занервничать Аль-Хиляль, за который выступал Неймар. Гости открыли счет на 14 минуте после классного кросса Гюля. Лишь перед свистком на перерыв "синей волне" удалось отыграться. Сначала Леонардо забил с линии вратарской, а затем Тео Эрнандес дальним ударом попал в цель. Французский защитник забил третий гол в четырех матчах за Аль-Хиляль.

После перерыва хозяева имели преимущество во владении 74%. Аль-Ахдуд даже не имел возможностей пробить по воротам соперника. Аль-Хиляль на 79 минуте оформил еще один гол, одержав победу – дубль Леонардо. "Синяя волна" имеет 8 баллов и находится на четвертом месте в турнирной таблице, отставая лишь на балл от лидера Аль-Насра. Аль-Ахдуд – последний.

