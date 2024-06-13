В четверг, 13 июня, Gazzetta dello Sport объявила о назначении Абате на должность главного тренера Тернаны. Бывший игрок сборной Италии будет работать с командой, которая в конце предыдущего сезона вылетела из Серии В. До этого Абате два года тренировал молодёжную команду (Примаверу) Милана.

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Во главе молодёжной команды "россонери" Абате дошел до финала и полуфинала Молодежной лиги. Вчера в своём Instagram Иньяцио объявил о прощании с Миланом. Официальное объявление о назначении в Тернану должно последовать в ближайшее время.

Абате становился чемпионом Италии в составе Милана в 2011 году и доходил до финала Евро-2012 в составе сборной Италии.

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