Опытный нападающий может продолжить карьеру в Чемпионшипе, сообщает The Sun.

Руни может сенсационно начать тренерскую карьеру

"Синие" готовы предложить контракт бразильцу. Пато ныне пребывает в статусе свободного агента. В августе он покинул Сан-Паулу, за который выступал с марта 2019-го. Форвард уже имеет негативный опыт выступлений в Англии – Челси арендовал его на вторую часть сезона 2015/16, но тот сыграл только 2 матча в АПЛ, в которых забил 1 мяч. В последний день трансферного окна Пато получил предложение из Украины, но не переехал в УПЛ.

К слову, Бирмингем набрал 7 очков в семи стартовых матчах чемпионата и находится вблизи зоны вылета.

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