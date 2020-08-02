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Экс-звезда Металлиста стал героем плей-офф МЛС – гол плюс ассист позволили его команде выйти в полуфинал

10:35 - Читати українською
Экс-звезда Металлиста стал героем плей-офф МЛС – гол плюс ассист позволили его команде выйти в полуфинал
Себастьян Бланко / Сайт Портленд Тимберс

Хавбек Себастьян Бланко уже третий год успешно выступает в США.

Аргентинец принес победу Портленд Тимберс в матче 1/4 финала МЛС против Нью-Йорк Сити (3:1).

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Команда Бланко пропустила с пенальти в середине тайма, но успела отыграться перед перерывом. Героем эпизода стал именно экс-звезда харьковского Металлиста, который завершил комбинацию обводным ударом в правый угол. Во второй половине Портленд дожал оппонента. Диего Валери вывел "лесорубов" вперед, а Энди Поло устроил сольный забег после передачи Бланко – 1:3.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом: Филадельфия Юнион – Портленд Тимберс и Орландо Сити – Миннесота.

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