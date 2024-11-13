Бывший вингер Металлиста Кадим Харрис снова будет выступать на родине.

Англичанин пять месяцев сидел без клуба. В конце концов, Харрис решил принять предложение Карлайл Юнайтед, который выступает в Лиге 2 (четвертый дивизион).

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Интересно, что контракт 31-летнего футболиста рассчитан примерно на 50 дней, до января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Харрис уже успел дебютировать за Карлайл Юнайтед в матче Солфордом, который завершился сенсационной победой 1:0.

Украинские болельщики могут помнить Харриса по выступлениям в составе Металлиста. В сезоне 2021/22 Кадим сыграл за харьковчан 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. После начала полномасштабного вторжения российских захватчиков форвард перебрался в Турцию.

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